"A Portuguesa" no topo das emoções: Portugal conquista o terceiro lugar de um dos melhores hinos do Mundial

O hino nacional português voltou a ser motivo de orgulho fora das quatro linhas. “A Portuguesa” foi distinguida como o terceiro melhor hino do Mundial 2026, numa lista elaborada e divulgada pelo jornalista Tim Spiers, esta sexta-feira, que avaliou as 48 músicas nacionais dos países participantes na competição.

A escolha destacou a força e a identidade do tema português, conhecido pela sua carga histórica e pelo impacto emocional que costuma acompanhar os momentos que antecedem os jogos da seleção nacional. Para além disso, Spiers destaca a forma apaixonada como o hino é cantado, deixando João Neves em lágrimas no primeiro jogo, com a imagem de Diogo Jota exibida na tela do NRG Stadium.

Composta por Alfredo Keil e com letra de Henrique Lopes de Mendonça, “A Portuguesa” nasceu em 1890, num período marcado pelo sentimento nacionalista após o Ultimato Britânico, e viria a ser adotada como hino oficial da República Portuguesa em 1911.

Brasil em primeiro lugar

No primeiro lugar do pódio encontra-se o Hino Nacional Brasileiro e em segundo o hino de França. Inglaterra ocupa a última posição do ranking.

O Top 10

1. Brasil

2. França

3. PORTUGAL

4. Colômbia

5. Escócia

6. Equador

7. Argentina

8. Egito

9. Uruguai

10. Bósnia e Herzegovina