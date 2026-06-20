segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

"A Portuguesa" no topo das emoções: Portugal conquista o terceiro lugar de um dos melhores hinos do Mundial

A lista foi elaborada por Tim Spiers, jornalista do The Athletic.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
"A Portuguesa" no topo das emoções: Portugal conquista o terceiro lugar de um dos melhores hinos do Mundial
AFP

Caso das gémeas desaparecidas no Dubai: irmãs ficam em prisão preventiva durante, pelo menos, três meses na Suíça

Relacionados

Cristianinho celebra 16 anos no dia em que Portugal inicia caminhada no Mundial

Muitas são as mensagens nas redes sociais a felicitar Cristiano Ronaldo Júnior.
Cristianinho celebra 16 anos no dia em que Portugal inicia caminhada no Mundial

Troféu da cerimónia de abertura do Mundial no México tem assinatura portuguesa

A peça, com 10 metros de altura, foi desenvolvida por uma empresa sediada em Vila Nova de Gaia.
Troféu da cerimónia de abertura do Mundial no México tem assinatura portuguesa

O hino nacional português voltou a ser motivo de orgulho fora das quatro linhas. “A Portuguesa” foi distinguida como o terceiro melhor hino do Mundial 2026, numa lista elaborada e divulgada pelo jornalista Tim Spiers, esta sexta-feira, que avaliou as 48 músicas nacionais dos países participantes na competição.

A escolha destacou a força e a identidade do tema português, conhecido pela sua carga histórica e pelo impacto emocional que costuma acompanhar os momentos que antecedem os jogos da seleção nacional. Para além disso, Spiers destaca a forma apaixonada como o hino é cantado, deixando João Neves em lágrimas no primeiro jogo, com a imagem de Diogo Jota exibida na tela do NRG Stadium.

Composta por Alfredo Keil e com letra de Henrique Lopes de Mendonça, “A Portuguesa” nasceu em 1890, num período marcado pelo sentimento nacionalista após o Ultimato Britânico, e viria a ser adotada como hino oficial da República Portuguesa em 1911.

Brasil em primeiro lugar

No primeiro lugar do pódio encontra-se o Hino Nacional Brasileiro e em segundo o hino de França. Inglaterra ocupa a última posição do ranking.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Top 10

1. Brasil

2. França

3. PORTUGAL

4. Colômbia

5. Escócia

6. Equador

7. Argentina

8. Egito

9. Uruguai

10. Bósnia e Herzegovina

Temas

Hino Nacional Português
A Portuguesa
Mundial 2026
Brasil
França

Leia também

Megadeth cancelam concerto já com festival Evil Live a decorrer. Há um direito que os fãs podem não conhecer

O cancelamento de um dos cabeças de cartaz da digressão de despedida da banda levanta uma questão que pode aplicar-se a qualquer festival: o que acontece a quem já tinha pago o bilhete? A DECO esclarece.
Megadeth cancelam concerto já com festival Evil Live a decorrer. Há um direito que os fãs podem não conhecer

Morreu João Milagre. Cineasta, produtor cultural e docente tinha 56 anos

Cofundador da Galeria Zé dos Bois e professor da Escola Superior de Teatro e Cinema, João Milagre morreu aos 56 anos. O Instituto Politécnico de Lisboa destacou o "inestimável contributo" que deixou à comunidade artística e académica.
Morreu João Milagre. Cineasta, produtor cultural e docente tinha 56 anos

Descoberto carro de bronze de 2.500 anos

Uma descoberta arqueológica está a surpreender Espanha. Uma carruagem de bronze com cerca de 2.500 anos, considerada única na Península Ibérica, foi desenterrada durante escavações em Guareña, na província de Badajoz. A peça é apontada pelos investigadores como uma das descobertas mais importantes de sempre no sítio arqueológico de Casas del Turuñuelo.
Descoberto carro de bronze de 2.500 anos

Mais vistos

Destaques