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A literatura portuguesa volta a ser premiada: Lídia Jorge distinguida com Prémio Camões

Em 2025, Lídia Jorge foi distinguida com o Prémio Pessoa, e agora, em 2026, foi a terceira mulher escritora consecutiva a receber o prémio Camões.
Redação
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A literatura portuguesa volta a ser premiada: Lídia Jorge distinguida com Prémio Camões

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A escritora portuguesa Lídia Jorge foi distinguida com o Prémio Camões 2026, o mais importante galardão atribuído a autores de língua portuguesa.

A decisão foi tomada por unanimidade pelo júri, que reconheceu o contributo da autora para a literatura contemporânea e para a afirmação internacional da língua portuguesa, anunciou, esta quinta-feira, o Ministério da Cultura, Juventude e Desporto

O júri destacou "o diversificado conjunto da sua obra e o grande contributo para o 
enriquecimento do património literário e cívico-cultural da língua portuguesa", pode ler-se no comunicado.

Criado em 1988, numa iniciativa conjunta de Portugal e Brasil, o Prémio Camões distingue, anualmente, um escritor cuja obra tenha contribuído para o engrandecimento cultural e literário da língua portuguesa.

Mais de 40 anos a escrever sobre Portugal e o mundo

Com uma carreira literária iniciada no início da década de 1980, Lídia Jorge tornou-se uma das figuras mais influentes da literatura portuguesa, construindo uma obra marcada pela reflexão sobre a história recente do país, a memória coletiva, a identidade e as profundas transformações sociais vividas em Portugal nas últimas décadas.

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Natural de Boliqueime, no Algarve, onde nasceu em 1946, publicou o seu primeiro romance, O Dia dos Prodígios, em 1980, obra considerada um dos marcos da literatura portuguesa do pós-25 de Abril. Desde então, editou dezenas de romances, contos, ensaios, crónicas e peças de teatro, sendo traduzida para várias línguas e distinguida com alguns dos mais relevantes prémios literários nacionais e internacionais.

Em 2025, Lídia Jorge foi distinguida com o Prémio Pessoa, e agora, em 2026, foi a terceira mulher escritora consecutiva a receber o prémio Camões, no valor de 100 mil euros.

Temas

Lídia Jorge
Prémio Camões 2026
Ministério da Cultura
O Dia dos Prodígios
Literatura portuguesa

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A literatura portuguesa volta a ser premiada: Lídia Jorge distinguida com Prémio Camões

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