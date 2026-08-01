20 curiosidades sobre Luís Represas

O cantor deixou-nos no dia 22 de julho, aos 69 anos, vítima de doença prolongada. Participou em mais de duas dezenas de álbuns oficiais ao longo de quase 50 anos de carreira

Comprou a primeira guitarra aos 13 anos

O interesse de Luís Represas pela música surgiu muito cedo. Aos 13 anos investiu na sua primeira guitarra, um momento que marcou o início do seu percurso musical e que o levou a dedicar-se à composição e à interpretação.

Foi um dos fundadores dos Trovante em 1976

Criou os Trovante juntamente com João Gil, João Nuno Represas, Manuel Faria e Artur Costa. A banda tornou-se uma das mais influentes da música portuguesa do pós-25 de Abril. Entre 1976 e 1992 (durante 16 anos), foi a voz principal do grupo.

A sua família sempre gostou de música

Apesar de sempre ter sido muito resguardado relativamente à sua infância e vida pessoal, sabe-se que o irmão, João Nuno Represas, foi também membro fundador dos Trovante, e outro irmão, João Represas, é professor de música, mostrando assim que a música sempre fez parte das rotinas de casa.

Os concertos dos Trovante fizeram história

Em 1988, os Trovante esgotaram o Campo Pequeno, um feito histórico que ajudou a consolidar a ideia de que artistas portugueses podiam encher grandes salas em nome próprio.

Era um apaixonado pelo mar e chegou a ser mergulhador

Em várias entrevistas o cantor partilhou que o mar era uma das suas grandes paixões. Mergulhar dava-lhe paz. Além disso, era um defensor da preservação dos oceanos. Ligava frequentemente a sua paixão pelo mergulho à necessidade de proteger o ambiente marinho.

O fim dos Trovante aconteceu em 1992

Segundo Luís Represas, numa entrevista ao Nascer do SOL, em 2022, «houve membros do grupo que entenderam que deviam sair porque não se sentiam identificados e que não era aquilo que eles queriam fazer».

Apreciava muito o silêncio

Luís Represas dizia gostar muito do silêncio. Em várias entrevistas revelou que encontrava no mergulho uma forma de escapar ao ritmo intenso dos concertos e da vida pública, descrevendo o fundo do mar como «um lugar de contemplação».

Ida para Cuba em busca de inspiração

Após a banda se separar, Luís Represas mudou-se temporariamente para Havana, Cuba. Lá procurou uma nova inspiração artística. Queria reinventar o seu estilo musical e conseguiu, com a ajuda de Miguel Núñez e com o Pablo Milanés.

Em 1993 lançou o seu álbum a solo

Do primeiro álbum a solo, intitulado Represas, fazem parte êxitos como Fora de Tempo, Neva sobre a marginal e Feiticeira, um dueto com Pablo Milanés que rapidamente se tornou um dos maiores êxitos da música portuguesa dos anos 90. Foi editado em português e espanhol.

Colaborou com grandes nomes da música lusófona

Ao longo da sua carreira, fez dezenas de colaboração. Dizia que estas resultaram sempre de uma amizade e partilha. Cantou com Martinho da Vila, Simone, André Sardet, Mafalda Veiga, José Cid, Rui Veloso, Gilberto Gil, Carlos do Carmo, Jorge Palma, Paulo Gonzo, Martinho da Vila, Daniela Mercury, entre muitos outros.

Foi anfitrião do programa A Música dos Outros

Em 1994, o cantor apresentou a série A Música dos Outros, da RTP, composta por 26 episódios. Lá entrevistou e cantou com alguns dos maiores músicos portugueses. Dos convidados fizeram parte nomes como Rui Veloso, Delfins, Vitorino, UHF, Mafalda Veiga, Paulo Gonzo, Sérgio Godinho, Jorge Palma e Lena d’Água.

Celebrou 25 anos de carreira com uma orquestra sinfónica

Os concertos comemorativos dos 25 anos de carreira do cantor incluíram a participação da Orquestra Sinfónica Juvenil, dirigida pelo maestro José Calvário, e vários convidados especiais. Recorde-se que isso era algo invulgar para um cantor de música popular portuguesa nessa altura.

Compunha A canção Timor tornou-se um símbolo de esperança

Antes de Timor-Leste conquistar a independência, o artista levava aos palcos um tema que procurava romper o silêncio em torno do território ocupado pela Indonésia. O tema Timor acabou por ganhar grande significado durante o seu processo de independência e acompanhou uma visita oficial ao território com o Presidente Jorge Sampaio.

Era muito exigente com as letras e som ao vivo

O artista defendia que uma boa canção precisava de um texto que pudesse ser lido como poesia, mesmo sem música. Além disso, dava muita importância à qualidade do som ao vivo. Era capaz de adiar ensaios se o som não estivesse bom.

Deu voz às canções de Tarzan

Luís Represas interpretou as versões portuguesas das músicas do filme da The Walt Disney Company, Tarzan, originalmente compostas e interpretadas por Phil Collins. Essas versões marcaram a infância de muitos portugueses.

Gostava de conversar com o público

Luís Represas era conhecido por ser um bom comunicador. Durante os concertos, gostava de falar com o público e explicar-lhe a história por detrás das canções, tornando muitos concertos quase conversas entre músicas.

Publicou um livro

Em 2010, o cantor publicou o livro infantil A Coragem de Tição, uma história que tem como tema central a amizade, debruçando-se também sobre a solidariedade e a coragem. Uma fábula passada no fundo do mar com um protagonista chamado Tição que enfrenta desafios que o obrigam a encontrar coragem para ajudar os outros.

Manteve-se sempre ligado aos Trovante

Apesar da banda ter terminado em 1992, o cantor nunca perdeu a ligação aos antigos companheiros dos Trovante, regressando ocasionalmente a projetos comuns e mantendo relações de amizade com vários deles. Em 2025, o grupo voltou a juntar-se para concertos especiais. Tinha datas marcadas para este ano

Compunha muitas vezes ao piano

Apesar de ser guitarrista, o artista chegou a partilhar que, muitas vezes, recorria ao piano para desenvolver novas melodias. Sentia que aquilo que se deve procurar na arte é a originalidade, a impressão digital, a identidade, e não propriamente andar a correr atrás de uma metodologia de criatividade que provoca a repetição de fórmulas

Faleceu de doença prolongada

Luís Represas deixou-nos no dia 22 de julho aos 69 anos, vítima de doença prolongada, quando se preparava para assinalar, ao longo deste ano, cinco décadas de carreira. Sempre se manteve bastante discreto relativamente a ela. Gostava de aproveitar a vida. O músico deixa quatro filhos dos seus dois casamentos.