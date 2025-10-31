Ucrânia. Trump aumenta a pressão
A guerra na Ucrânia está perto de cumprir o 4.º aniversário. Zelensky foi a Mar-a-Lago e a chama da paz continua acesa. Trump exerce pressão enquanto se aguarda pela resposta do Kremlin.-
Operação Marquês: julgamento de José Sócrates adiado para 13 de janeiro após impasse com advogados oficiosos
Comboios da CP com circulação condicionada entre Cais do Sodré e Algés nos dias 9 e 10 de janeiro
Trabalhos no novo túnel do Metro obrigam a supressões noturnas. Haverá autocarros de substituição para garantir o transporte de passageiros.
Lojas da Hussel em Portugal vão encerrar
A JM afirma que garante a "estabilidade de emprego" aos trabalhadores da Hussel numa das companhias do grupo
Khaleda Zia. A mãe dos dragões do Bangladesh
194?-2025. As tantas peripécias da primeira mulher a liderar o Bangladesh davam uma epopeia
Alerta para pais: Nestlé retira fórmulas de leite infantil. Saiba o que fazer se tiver estas latas em casa
Medida voluntária envolve lotes específicos devido à possível presença de cereulida numa matéria-prima. Empresa garante que a segurança dos bebés é a prioridade.
Bar onde morreram 40 pessoas na Suíça não era alvo de inspeções há cinco anos
Testemunhas dizem que uma das saídas de emergência na cave estava trancada.
Crescimento da economia portuguesa deverá abrandar até 2027
Previsões da Allianz Trade apontam para um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,9% em 2025 e 2026, abrandando para 1,6% em 2027.
PJ detém homem suspeito de abusar sexualmente da sobrinha menor da companheira
Crimes terão ocorrido em ambiente familiar e envolveram uma menor de 13 anos. Denúncia foi feita por familiar da vítima.
OCDE. Dívida pública deverá recuar para 84,9 % do PIB em 2027
“O bom desempenho da economia portuguesa e os esforços de consolidação das finanças públicas realizados pelo país são dignos de louvor”, afirmou Luiz de Mello
Bloco de cimento foi a arma do crime que chocou a Amadora. Patroa fez-se passar pela vítima em mensagens de telemóvel
Ministério Público revela pormenores do homicídio de uma empregada doméstica brasileira. Arguida usou um ardil para levar a vítima a um local ermo e tentou atrasar o alerta ao simular uma viagem ao Algarve.
Política
Máquinas desiguais e um boletim de voto desleixado
A campanha oficial para as Presidenciais 2026 arrancou agora, com os candidatos a fazerem-se à estrada. Ventura tem a vantagem de ter o partido todo empenhado no apoio à sua candidatura. Gouveia e Melo não conta com nenhum aparelho partidário mas tem a experiência das vacinas.
André Ventura: “Espero que seja uma festa parecida com a vitória do Europeu em 2016”
Em Entrevista Imprevista ao Nascer do SOL, André Ventura não diz se alguma vez teve curiosidade de fumar um charro, coincide com Gouveia e Melo no jogo da sua vida, a final do Campeonato Europeu de Futebol de 2016, e com Marques Mendes num dos filmes da sua vida, Lista de Schindler.
Reunião entre primeiro-ministro e CGTP adiada para 14 de janeiro
O encontro ocorrerá um dia depois da manifestação nacional convocada pela CGTP para 13 de janeiro, integrada nas ações de luta contra a proposta do Executivo. Para o próprio dia 14 está igualmente agendada uma reunião da Concertação Social, que juntará Governo, centrais sindicais e confederações patronais
Economia
IRS 2026: Novas tabelas garantem isenção até 920 euros e descida mensal nos descontos
A percentagem de IRS retida mensalmente continua a depender da situação pessoal e familiar de cada contribuinte, incluindo o estado civil, o número de filhos e a existência de dois rendimentos no agregado
Sociedade
Autocarro português envolvido em choque em cadeia com 100 viaturas em França faz pelo menos dois mortos
Dezenas de pessoas ficaram feridas e há pelo menos três em estado grave. Um violento choque em cadeia na autoestrada A63, no sudoeste de França, envolveu cerca de 100 viaturas e provocou dois mortos e dezenas de feridos, esta terça-feira de manhã.
Internacional
Cultura
Eduardo Brito. "Não gosto particularmente de sonhar. Acordo exausto por ser tudo tão detalhado e tenebroso "
Nascido em 1977, adaptou A Sibila de Agustina ao cinema. Além de realizador e guionista, é fotógrafo, dá aulas em Belas Artes e em Letras no Porto, e este ano deu-nos um pequeno livro que conseguiu devolver à narrativa um fôlego aventuroso de que há muito sentíamos falta
Brigitte Bardot. Uma musa ao natural
1934-2025 ‘Um santo venderia a alma ao diabo para a ver dançar’
Desporto
Grandes ao ataque no mercado de inverno
A janela de transferências está aberta e Benfica e FC Porto não perderam tempo a contratar novos jogadores para a segunda metade da época.
Ruben Amorim despedido do Manchester United
O ex-jogador Darren Fletcher vai orientar a equipa no jogo do Man United contra o Burnley, esta quarta-feira.
Dakar. Aventura no deserto
A mais longa e imprevisível corrida do mundo começa na Arábia Saudita. Os pilotos vão percorrer oito mil quilómetros, atravessar dunas gigantescas e enfrentar desafios que põem à prova máquinas e pilotos. João Ferreira está entre os favoritos à vitória no Dakar
Vida&Lifestyle
Feriados 2026: O truque para ter 16 dias de descanso gastando só 8 de férias
Calendário de 2026 oferece seis oportunidades de ponte e permite multiplicar pausas do trabalho com esta simples estratégia.
Em Reunião com Saint Pierre do Índico. Do povo multiétnico aos tubarões
Por altura de Saint Pierre, a ilha da Reunião transforma-se. Virada à versão mais brusca do oceano que a envolve, torna-se ainda mais multiétnica e multicultural
Impossível ao vivo. Elenco de luxo e novas ilusões
A nova edição do espetáculo criado há sete anos por Luís de Matos já estreou no Tivoli e promete continuar a deixar-nos de boca aberta e sorriso nos olhos. Passará depois pela Figueira da Foz e Porto
Tecnologia
Quase metade das PME portuguesas foi alvo de ciberataques associados à inteligência artificial
“O relatório deste ano mostra como a IA se tornou uma ferramenta com grande potencial para as PME portuguesas, mas também uma nova ameaça para a sua cibersegurança”
Mundial de Clubes lidera temas mais pesquisados de 2025 no Google. Apagão e Papa Leão XIV marcam o ano digital
O retrato digital da pesquisa “mostrou um mundo em constante transformação onde a tecnologia, política, cultura pop e curiosidades inesperadas se misturaram”
Está com problemas em aceder a vários sites? Não é o único
X, Chatgpt, Canva, e até downdetector, são alguns dos mais de 500 sites afetados pela falha da rede Cloudfare.